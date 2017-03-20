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Житель Аксая влез в чужую квартиру и спрятался от правоохранителей в овраге

Житель Аксая влез в чужую квартиру и спрятался от правоохранителей в овраге

Житель Аксая влез в чужую квартиру и спрятался от правосудия в овраге. 20 марта мужчину по горячим следам задержали.

По данным пресс-службы Росгвардии по Ростовской области, злоумышленник хотел обворовать квартиру на улице Платова в Аксае. Он залез в квартиру через окно, но его увидела женщина, проходившая мимо. Свидетельница позвонила в полицию и сообщила приметы домушника. Поняв, что его заметили, мужчина вылез из квартиры, оставив все, что собирался украсть, и скрылся. Но недалеко от места происшествия его нашли сотрудники Росгвардии на патрульной машине. Злоумышленник попытался спрятаться в лесистой балке, но его задержали и отвезли в полицию.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище».

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