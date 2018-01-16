Авторизация

Регистрация


  • USD 56.76
  • EUR 69.26
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Житель Аксая через Интернет развращал 13-летнюю девочку

Житель Аксая через Интернет развращал 13-летнюю девочку
Фото: Kchetverg.ru

Житель Аксая совращал через Интернет 13-летнюю девочку.

28-летний аксайчанин познакомился с подростком в соцсети. Со школьницей он стал общаться на сексуальные темы и присылать фотографии интимного содержания. О взрослой переписке узнала мама девочки. Женщина сообщила о происходящем в полицию.
- После того как в правоохранительные органы обратилась мать подростка, подозреваемый был установлен и задержан, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области. - В ходе допроса свою вину в совершенном преступлении он признал полностью.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста». В настоящее время по делу ведутся следственные действия.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.