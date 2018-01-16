Житель Аксая через Интернет развращал 13-летнюю девочку



Фото: Kchetverg.ru



Житель Аксая совращал через Интернет 13-летнюю девочку.



28-летний аксайчанин познакомился с подростком в соцсети. Со школьницей он стал общаться на сексуальные темы и присылать фотографии интимного содержания. О взрослой переписке узнала мама девочки. Женщина сообщила о происходящем в полицию.

- После того как в правоохранительные органы обратилась мать подростка, подозреваемый был установлен и задержан, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области. - В ходе допроса свою вину в совершенном преступлении он признал полностью.



В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста». В настоящее время по делу ведутся следственные действия.