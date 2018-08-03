Жилой дом сгорел в Пролетарском районе Ростова



В Ростове в воскресенье, 5 августа, сгорел жилой дом. Пожар произошёл в Пролетарском районе города в переулке Красной Звезды около 15 часов.



Огонь быстро охватил строение и к моменту прибытия пожарных, площадь горения составляла 100 квадратных метров. В тушении были задействованы 14 спасателей и четыре единицы техники. В течение часа им удалось полностью ликвидировать возгорание.



Как сообщили в донском управлении МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.



По словам очевидцев пожара, причиной возгорания могла стать неисправная проводка.