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Жилой дом сгорел в Пролетарском районе Ростова

Жилой дом сгорел в Пролетарском районе Ростова
В Ростове в воскресенье, 5 августа, сгорел жилой дом. Пожар произошёл в Пролетарском районе города в переулке Красной Звезды около 15 часов.

Огонь быстро охватил строение и к моменту прибытия пожарных, площадь горения составляла 100 квадратных метров. В тушении были задействованы 14 спасателей и четыре единицы техники. В течение часа им удалось полностью ликвидировать возгорание.

Как сообщили в донском управлении МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

По словам очевидцев пожара, причиной возгорания могла стать неисправная проводка.

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