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Жильцов многоэтажки в Ростове эвакуировали из-за пожара

Жильцов многоэтажки в Ростове эвакуировали из-за пожара
В Ростове из-за пожара в многоэтажном доме, эвакуировали жильцов. Возгорание случилось днём 29 декабря на улице 339-я Стрелковая Дивизия.

По предварительным данным, пожар начался в квартире на четвертом этаже. В помещении воспламенились личные вещи. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров. На вызов прибыли 13 спасателей и пять единиц техники. Из многоэтажки эвакуировали 52 жильцов верхних этажей.
– В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

Точные причины возгорания устанавливают специалисты.

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