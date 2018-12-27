Жильцов многоэтажки в Ростове эвакуировали из-за пожара



В Ростове из-за пожара в многоэтажном доме, эвакуировали жильцов. Возгорание случилось днём 29 декабря на улице 339-я Стрелковая Дивизия.



По предварительным данным, пожар начался в квартире на четвертом этаже. В помещении воспламенились личные вещи. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров. На вызов прибыли 13 спасателей и пять единиц техники. Из многоэтажки эвакуировали 52 жильцов верхних этажей.

– В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.



Точные причины возгорания устанавливают специалисты.