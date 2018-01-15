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Жильцов дома в Ростове, где произошёл взрыв газа, разместили в школе

Жильцов дома в Ростове, где произошёл взрыв газа, разместили в школе
Фото: Rg.ru

Жильцов многоэтажки, где произошёл взрыв газа, эвакуировали в пункт временного размещения. ПВР организован на базе школы № 56 на улице Ларина.
- Всего эвакуированы 50 человек, среди них 15 детей, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

Напомним, взрыв газа произошёл около шести часов утра на пятом этаже дома № 5/4 в переулке Забайкальском. Взрывной волной в квартире выбило все окна, повреждена даже кабина лифта. После взрыва начался пожар. Огнём была охвачена площадь 30 квадратных метров. В результате происшествия погиб один человек.

К тушению привлекались 42 спасателя и 14 единиц техники. Информация уточняется.

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