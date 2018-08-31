Жертв стало больше: в больнице скончался 20-летний виновник ДТП на трассе Ростов - Волгодонск





В Ростовской области в больнице скончался 20-летний Константин К. По предварительным данным, молодой человек был виновником жуткого ДТП на трассе Ростов – Волгодонск.



Почти неделю врачи боролись за жизнь парня, но спасти его не удалось. После шести дней, проведённых в коме, 2 сентября он умер, не приходя в сознание.



Напомним, 20-летний волгодончанин стал третьей жертвой ДТП. Авария произошла 28 августа. Константин К. находился за рулем «Рено Логана». Уходя на обгон, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Рено Сандеро» и «семеркой». На месте происшествия погибли 60-летний водитель отечественного автомобиля и 16-летний пассажир «Рено Логана». Водителя «Логана» в тяжелейшем состоянии доставили в больницу.



С молодым человеком простятся в родном Волгодонске 4 сентября.



