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Жертв стало больше: в больнице скончался 20-летний виновник ДТП на трассе Ростов - Волгодонск

Жертв стало больше: в больнице скончался 20-летний виновник ДТП на трассе Ростов - Волгодонск

В Ростовской области в больнице скончался 20-летний Константин К. По предварительным данным, молодой человек был виновником жуткого ДТП на трассе Ростов – Волгодонск.

Почти неделю врачи боролись за жизнь парня, но спасти его не удалось. После шести дней, проведённых в коме, 2 сентября он умер, не приходя в сознание.

Напомним, 20-летний волгодончанин стал третьей жертвой ДТП. Авария произошла 28 августа. Константин К. находился за рулем «Рено Логана». Уходя на обгон, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Рено Сандеро» и «семеркой». На месте происшествия погибли 60-летний водитель отечественного автомобиля и 16-летний пассажир «Рено Логана». Водителя «Логана» в тяжелейшем состоянии доставили в больницу.

С молодым человеком простятся в родном Волгодонске 4 сентября.

Жертв стало больше: в больнице скончался 20-летний виновник ДТП на трассе Ростов - Волгодонск

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