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Женщину, задушившую майкой своего возлюбленного, осудили в Ростовской области

Женщину, задушившую майкой своего возлюбленного, осудили в Ростовской области
Женщину, задушившую майкой своего возлюбленного, осудили в Ростовской области. Суд Обливского района признал ее виновной по статье «Убийство».

Судом установлено, что 15 августа 2017 года в пьяной ссоре обвиняемая начала избивать своего сожителя. Она не остановилась до тех пор, пока мужчина не рухнул без сознания на пол. После осужденная взяла майку и душила потерпевшего до тех пор, пока он не умер.

-Приговором Обливского районного суда от 8 февраля подсудимая признана виновной. Ей назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима, - отметили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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