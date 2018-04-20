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Женщина-водитель погибла при аварии в Таганроге

Женщина-водитель погибла при аварии в Таганроге
Автоледи на «Митсубиси» погибла, врезавшись в дерево в Таганроге. Дорожно-транспортное происшествие случилось 23 апреля около 21.30 на улице 4-я Линия.

По предварительной информации, 40-летняя женщина на автомобиле «Митсубиси Лансер» превысила скорость и не справилась с управлением. Она выехала на встречную полосу и, уходя от столкновения с другим авто, врезалась в дерево. От силы удара машину смяло, как консервную банку.

- От полученных травм таганроженка скончалась на месте, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

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