Женщина внезапно умерла на глазах дочери на Главном автовокзале в Ростове
Женщина внезапно умерла на глазах дочери на Главном автовокзале в Ростове. Трагическое происшествие случилось вечером 6 апреля.
По словам очевидицы, женщине лет 60 стало плохо, когда она выходила с территории вокзала. Она начала падать. Ее 40-летняя дочь стала громко кричать. На крики сбежались очевидцы, а также медицинские работники.
Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть женщины.
- Я работаю в больнице и по симптоматике поняла, что у женщины случился инфаркт. Ее бы просто не успели спасти, - пояснила очевидица.