Авторизация

Регистрация


  • USD 57.83
  • EUR 70.71
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Женщина внезапно умерла на глазах дочери на Главном автовокзале в Ростове

Женщина внезапно умерла на глазах дочери на Главном автовокзале в Ростове
Женщина внезапно умерла на глазах дочери на Главном автовокзале в Ростове. Трагическое происшествие случилось вечером 6 апреля.

По словам очевидицы, женщине лет 60 стало плохо, когда она выходила с территории вокзала. Она начала падать. Ее 40-летняя дочь стала громко кричать. На крики сбежались очевидцы, а также медицинские работники.

Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть женщины.

- Я работаю в больнице и по симптоматике поняла, что у женщины случился инфаркт. Ее бы просто не успели спасти, - пояснила очевидица.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.