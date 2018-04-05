Женщина внезапно умерла на глазах дочери на Главном автовокзале в Ростове



Женщина внезапно умерла на глазах дочери на Главном автовокзале в Ростове. Трагическое происшествие случилось вечером 6 апреля.



По словам очевидицы, женщине лет 60 стало плохо, когда она выходила с территории вокзала. Она начала падать. Ее 40-летняя дочь стала громко кричать. На крики сбежались очевидцы, а также медицинские работники.



Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть женщины.



- Я работаю в больнице и по симптоматике поняла, что у женщины случился инфаркт. Ее бы просто не успели спасти, - пояснила очевидица.