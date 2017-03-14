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Женщина украла у соседки по комнате банковскую карту и сняла с нее все деньги в Ростове

Женщина украла у соседки по комнате банковскую карту и сняла с нее все деньги в Ростове

Женщина украла у соседки по комнате банковскую карту и сняла с нее все деньги в Ростове. Злоумышленницу задержали 15 марта, сообщает пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Как выяснилось, женщины снимали квартиру в Ленинском районе Ростова. 2 марта 29-летняя уроженка Батайска приметила лежавшую без присмотра банковскую карту. Уличив момент, злоумышленница прикарманила карту и ушла. Пин-код кредитки своей соседки она уже знала. Женщине удалось обналичить все деньги- около 30 тыс. руб. Через некоторое время батайчанка вернулась в квартиру, незаметно положила украденную вещь там, где взяла, и ушла.

Пропажу денег хозяйка кредитки заметила не сразу. А когда она поняла, что карта пустая, то вспомнила, что никто, кроме ее соседки, этого сделать не мог. Потерпевшая обратилась в полицию.

Злоумышленницу задержали. На нее завели уголовное дело по статье «Кража».

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