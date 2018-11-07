Женщина стала жертвой пожара в Ростовской области





В Ростовской области женщина стала жертвой пожара. Трагический случай произошёл в Новошахтинске 8 ноября.



Возгорание в частном доме на улице Коненкова началось около восьми часов вечера. По предварительным данным, в комнате загорелись личные вещи. Жители соседних домов заметили дым и вызвали спасателей.



На момент прибытия пожарных пламенем была охвачена площадь 50 квадратных метров. Когда спасатели тушили огонь, в одной из комнат они обнаружили тело женщины.

– При пожаре погибла 64-летняя пенсионерка, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.



К ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять спасателей.