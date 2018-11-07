Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Женщина стала жертвой пожара в Ростовской области

Женщина стала жертвой пожара в Ростовской области

В Ростовской области женщина стала жертвой пожара. Трагический случай произошёл в Новошахтинске 8 ноября.

Возгорание в частном доме на улице Коненкова началось около восьми часов вечера. По предварительным данным, в комнате загорелись личные вещи. Жители соседних домов заметили дым и вызвали спасателей.

На момент прибытия пожарных пламенем была охвачена площадь 50 квадратных метров. Когда спасатели тушили огонь, в одной из комнат они обнаружили тело женщины.
– При пожаре погибла 64-летняя пенсионерка, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

К ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять спасателей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.