Женщина с татуировкой пропала без вести в Ростове



В Ростове пропала 40-летняя местная жительница. Родственники разыскивают Галину Бурыкину. Ростовчанка ушла из своего дома на улице М. Горького 29 июля. До сих пор никаких сведений о том, где она находится, нет.



В управлении МВД Ростовской области сообщили приметы пропавшей. На вид ей - 40-45 лет, рост - около 165 сантиметров, среднего телосложения.



- Из особых примет: татуировка в виде кельтского узора - на левом предплечье, - добавили в донском главке, - на лбу, выше левой брови, - шрам.



В день пропажи ростовчанка была одета в чёрные майку и шорты.



Всех, кто знает, где находится Галина Бурыкина или видел её, просят сообщить по телефонам: 8 (863) 249-23-66 или 02.