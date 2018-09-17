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Женщина с татуировкой пропала без вести в Ростове

Женщина с татуировкой пропала без вести в Ростове
В Ростове пропала 40-летняя местная жительница. Родственники разыскивают Галину Бурыкину. Ростовчанка ушла из своего дома на улице М. Горького 29 июля. До сих пор никаких сведений о том, где она находится, нет.

В управлении МВД Ростовской области сообщили приметы пропавшей. На вид ей - 40-45 лет, рост - около 165 сантиметров, среднего телосложения.

- Из особых примет: татуировка в виде кельтского узора - на левом предплечье, - добавили в донском главке, - на лбу, выше левой брови, - шрам.

В день пропажи ростовчанка была одета в чёрные майку и шорты.

Всех, кто знает, где находится Галина Бурыкина или видел её, просят сообщить по телефонам: 8 (863) 249-23-66 или 02.

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