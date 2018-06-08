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Женщина разбила голову стаканом неудачливому ухажеру в Ростовской области

Женщина разбила голову стаканом неудачливому ухажеру в Ростовской области
Женщина разбила голову стаканом неудачливому ухажеру в Ростовской области. Происшествие случилось 9 июня ночью в городе Морозовске.

По информации издания DonDay.ru, выпивший мужчина решил пригласить продолжить вечер понравившуюся даму. Однако та не оценила ухаживаний и попросила мужчину уйти. Но тот продолжил свои попытки. Тогда женщина схватила стакан и разбила его о голову ухажера.

- На место прибыли врачи скорой помощи, - сообщил источник. – Мужчину доставили в хирургию, где ему наложили швы.

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