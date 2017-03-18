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Женщина пырнула возлюбленного ножом в грудь в Ростовской области

Женщина пырнула возлюбленного ножом в грудь в Ростовской области

44- летняя женщина пырнула своего возлюбленного в грудь в Ростовской области. Конфликт между влюбленными произошел 18 марта в Семикаракорском районе.

Пара серьезно поссорилась, разъяренная местная жительница схватила кухонный нож и ударила 44-летнего мужчину в грудь. Истекая кровью, сожитель упал. Поняв, что сделала нечто ужасное и теперь ее возлюбленный может умереть, женщина вызвала скорую помощь.
- Пострадавшего отвезли в ближайшую больницу,- сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

На жительницу донского региона завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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