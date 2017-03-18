Женщина пырнула возлюбленного ножом в грудь в Ростовской области





44- летняя женщина пырнула своего возлюбленного в грудь в Ростовской области. Конфликт между влюбленными произошел 18 марта в Семикаракорском районе.



Пара серьезно поссорилась, разъяренная местная жительница схватила кухонный нож и ударила 44-летнего мужчину в грудь. Истекая кровью, сожитель упал. Поняв, что сделала нечто ужасное и теперь ее возлюбленный может умереть, женщина вызвала скорую помощь.

- Пострадавшего отвезли в ближайшую больницу,- сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



На жительницу донского региона завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».