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Женщина пострадала во время пожара в Ростове

Женщина пострадала во время пожара в Ростове
В Пролетарском районе Ростова произошло возгорание в пятиэтажном жилом доме. ЧП случилось 4 декабря около 13:30 на проспекте 40-летия Победы.

Стало известно, что во время пожара пострадала женщина. Её личность ещё не установлена.

Когда пожарные прибыли на место, пламя горело на площади два квадратных метра. Его удалось потушить за 20 минут.

- В ликвидации огня участвовали два спасателя и 17 единиц техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Причина пожара в данный момент остаётся неизвестной.

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