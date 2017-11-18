Женщина пострадала при возгорании частного дома в Ростовской области



Женщина пострадала при возгорании частного дома в Ростовской области. Происшествие случилось в Таганроге на улице Большая Бульварная около часа дня 20 ноября.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, огонь в двухэтажном доме распространился на площади 10 квадратных метров. Для его ликвидации на место происшествия прибыли 12 спасателей и три единицы техники. Огонь удалось полностью потушить примерно через 20 минут.



- В результате возгорания пострадала 54-летняя женщина. Она получила множественные термические ожоги рук и лица, - отметили в ведомстве.