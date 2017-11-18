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Женщина пострадала при возгорании частного дома в Ростовской области

Женщина пострадала при возгорании частного дома в Ростовской области
Женщина пострадала при возгорании частного дома в Ростовской области. Происшествие случилось в Таганроге на улице Большая Бульварная около часа дня 20 ноября.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, огонь в двухэтажном доме распространился на площади 10 квадратных метров. Для его ликвидации на место происшествия прибыли 12 спасателей и три единицы техники. Огонь удалось полностью потушить примерно через 20 минут.

- В результате возгорания пострадала 54-летняя женщина. Она получила множественные термические ожоги рук и лица, - отметили в ведомстве.

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