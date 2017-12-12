Женщина пострадала в столкновении иномарки с грузовиком в Ростове
В Ростове в результате аварии пострадала женщина. ДТП произошло утром 14 декабря на улице Левобережной.
В районе дома № 2П водитель «Ауди» при перестроении столкнулся с припаркованным грузовиком «Скания». От удара легковушку отбросило на «десятку».
- В ДТП пострадала пассажирка автомобиля «ВАЗ-2110», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - С травмами женщину доставили в больницу.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.