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Женщина пострадала в столкновении иномарки с грузовиком в Ростове

Женщина пострадала в столкновении иномарки с грузовиком в Ростове

В Ростове в результате аварии пострадала женщина. ДТП произошло утром 14 декабря на улице Левобережной.

В районе дома № 2П водитель «Ауди» при перестроении столкнулся с припаркованным грузовиком «Скания». От удара легковушку отбросило на «десятку».
- В ДТП пострадала пассажирка автомобиля «ВАЗ-2110», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - С травмами женщину доставили в больницу.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Женщина пострадала в столкновении иномарки с грузовиком в Ростове

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