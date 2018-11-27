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Женщина пострадала в ДТП в Ростовской области

Женщина пострадала в ДТП в Ростовской области
Жительница Новочеркасска попала под колёса автомобиля. Авария произошла 28 ноября около 17 часов на улице Привокзальная.

По предварительной информации, 49-летняя женщина не нарушала правила дорожного движения. Когда она переходила дорогу, на неё наехал «ВАЗ-21074» под управлением 45-летнего мужчины.

С полученный травмами пострадавшая была доставлена в больницу.

- По факту случившегося проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды ГУ ГИБДД России по Ростовской области.

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