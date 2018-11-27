Женщина пострадала в ДТП в Ростовской области
Жительница Новочеркасска попала под колёса автомобиля. Авария произошла 28 ноября около 17 часов на улице Привокзальная.
По предварительной информации, 49-летняя женщина не нарушала правила дорожного движения. Когда она переходила дорогу, на неё наехал «ВАЗ-21074» под управлением 45-летнего мужчины.
С полученный травмами пострадавшая была доставлена в больницу.
- По факту случившегося проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды ГУ ГИБДД России по Ростовской области.