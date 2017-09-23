Женщина пострадала при пожаре в четырехэтажке в Ростове



В Ростове при пожаре в четырёхэтажном доме пострадала женщина.



ЧП произошло на улице 30-я Линия 25 сентября. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 14:20. Площадь пожара составила один квадратный метр. Несмотря на незначительную площадь, в результате происшествия пострадала женщина. С отравлением продуктами горения она была доставлена в больницу.



Чтобы ликвидировать возгорание, прибывшим пожарным понадобилось менее 10 минут. На тушение выезжали 18 спасателей и пять единиц техники.