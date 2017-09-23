Авторизация

Регистрация


  • USD 57.57
  • EUR 68.56
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

Женщина пострадала при пожаре в четырехэтажке в Ростове

Женщина пострадала при пожаре в четырехэтажке в Ростове
В Ростове при пожаре в четырёхэтажном доме пострадала женщина.

ЧП произошло на улице 30-я Линия 25 сентября. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 14:20. Площадь пожара составила один квадратный метр. Несмотря на незначительную площадь, в результате происшествия пострадала женщина. С отравлением продуктами горения она была доставлена в больницу.

Чтобы ликвидировать возгорание, прибывшим пожарным понадобилось менее 10 минут. На тушение выезжали 18 спасателей и пять единиц техники.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.