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Женщина попала под колеса «Рено» на Шеболдаева в Ростове-на-Дону

Женщина попала под колеса «Рено» на Шеболдаева в Ростове-на-Дону
Женщина попала под колеса «Рено» на Шеболдаева в Ростове-на-Дону. Дорожно-транспортное происшествие случилось возле дома № 15 около семи часов утра.

Как сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД, 35-летняя женщина перебегала дорогу в неположенном месте, когда ее сбил «Рено Дастер» под управлением 69-летнего водителя. Женщина пострадала, ее госпитализировали.

По словам свидетелей аварии, из-за ЧП на отрезке от Вавилова до Нансена на улице образовался серьезный затор. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», машины ехали со скоростью 2 км/ч.

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