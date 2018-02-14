Женщина попала под колеса «Рено» на Шеболдаева в Ростове-на-Дону



Женщина попала под колеса «Рено» на Шеболдаева в Ростове-на-Дону. Дорожно-транспортное происшествие случилось возле дома № 15 около семи часов утра.



Как сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД, 35-летняя женщина перебегала дорогу в неположенном месте, когда ее сбил «Рено Дастер» под управлением 69-летнего водителя. Женщина пострадала, ее госпитализировали.



По словам свидетелей аварии, из-за ЧП на отрезке от Вавилова до Нансена на улице образовался серьезный затор. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», машины ехали со скоростью 2 км/ч.