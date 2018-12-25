Женщина попала под колёса иномарки в Ростовской области



Женщина за рулём «Хонды Цивик» наехала на пешехода в Волгодонске. Авария произошла 27 декабря около 8 часов на улице Мира.



По предварительным данным, 54-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент по дороге ехала «Хонда» под управлением 33-летней автоледи. На «зебре» автомобиль сбил пешехода.



- В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в больницу.