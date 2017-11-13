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Женщина погибла при пожаре в частном доме в Ростовской области

Женщина погибла при пожаре в частном доме в Ростовской области
Женщина погибла при пожаре в частном доме в Ростовской области. ЧП случилось в ночь с 13 на 14 ноября на улице Лазоревой в населенном пункте Малаховский.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, пламя бушевало на площади 80 квадратных метров. После тушения спасатели нашли труп женщины. Тело передали сотрудникам полиции. Специалисты устанавливают ее личность.

Причиной возгорания стало замыкание электропроводки. В ликвидации принимали участие два пожарных расчета.

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