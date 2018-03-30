Женщина погибла под колёсами кроссовера в Ростове





В Ростове иномарка насмерть сбила женщину. ДТП произошло 3 апреля около шести часов утра в Ворошиловском районе города.



По предварительным данным, ростовчанка шла вдоль проезжей части по улице Лелюшенко. В этот момент в попутном направлении двигался 52-летний водитель на «Киа Спортейдж». На участке с оживленным движением мужчина сбил пешехода.

- От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



По факту случившегося правоохранители начали проверку.