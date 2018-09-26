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Женщина погибла под колесами грузовика в Ростове

Женщина погибла под колесами грузовика в Ростове
В Ростове-на-Дону женщина погибла под колесами грузового авто. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 28 сентября в переулке Днепровском.

По словам очевидцев, пожилая женщина перебегала дорогу за несколько метров до пешеходного перехода, когда 33-летний водитель на КамАЗе уже начал движение. Пенсионерка оказалась прямо под колесами грузовика, аварии избежать не удалось.

- От полученных травм женщина скончалась на месте, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Сейчас устанавливается ее личность.

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