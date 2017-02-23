Женщина ограбила отца своего знакомого в Ростове





29-летняя женщина ограбила отца своего знакомого в Ростове. 22 февраля грабительницу задержали.



Как выяснилась, 16 февраля знакомая сына пришла в квартиру 65-летнего пенсионера в Железнодорожном районе на переулке Жлобинском. Злоумышленница подглядела, как пожилой мужчина прячет деньги в карман брюк. Женщина тут же подбежала и силой отобрала деньги у пенсионера. После этого она скрылась из квартиры. Мужчина обратился в полицию.

- Злоумышленница украла около 10 тыс. руб.,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- На нее завели уголовное дело по статье «Грабеж».



Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.