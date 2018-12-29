Женщина обворовала аптеку в Ростове-на-Дону



В Советском районе Ростова местная жительница обокрала аптеку. Подозреваемая была задержана 5 января.



Руководитель аптеки обратился в полицию с заявлением о краже. Правоохранители нашли и задержали злоумышленницу. Ею оказалась 38-летняя ростовчанка, которая ранее была судима. Выяснилось, что женщина пришла в аптеку под видом покупателя. Пока сотрудница обсуживала других посетителей, она прикарманила шесть дорогих кремов. Общая сумма ущерба составила около четырёх тысяч рублей.



Она продала украденное знакомым, а деньги потратила на своё усмотрение.



- В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.