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Женщина обворовала аптеку в Ростове-на-Дону

Женщина обворовала аптеку в Ростове-на-Дону
В Советском районе Ростова местная жительница обокрала аптеку. Подозреваемая была задержана 5 января.

Руководитель аптеки обратился в полицию с заявлением о краже. Правоохранители нашли и задержали злоумышленницу. Ею оказалась 38-летняя ростовчанка, которая ранее была судима. Выяснилось, что женщина пришла в аптеку под видом покупателя. Пока сотрудница обсуживала других посетителей, она прикарманила шесть дорогих кремов. Общая сумма ущерба составила около четырёх тысяч рублей.

Она продала украденное знакомым, а деньги потратила на своё усмотрение.

- В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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