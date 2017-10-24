Женщина напала с ножом на своего мужа в Ростовской области



В Ростовской области женщина пыталась зарезать своего мужа. ЧП случилось в Донецке 24 октября.



Пьяная 36-летняя местная жительница во время ссоры с супругом ударила его ножом в шею. Окровавленный мужчина смог выйти из дома и вызвать «скорую». 36-летнего дончанина госпитализировали.

- В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления, - сообщили в региональном СКР. - Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.



В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».