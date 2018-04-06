Женщина избила свою соседку на улице в Ростове



Конфликт между двумя соседками закончился жестокой дракой. Происшествие случилось 7 апреля около трех часов дня на улице Таганрогской. Об этом сообщает портал DonDay.ru.



Ссора между 57-летней Мариной Ц. и ее соседкой возникла прямо на улице. В какой-то момент женщина набросилась на Марину с кулаками. Она повалила ее на землю и стала избивать. Соседка перестала бить Марину, когда та потеряла сознание. Очнувшись, пенсионерка вызвала себе скорую помощь.



Марине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и тупую травму живота. В состоянии средней тяжести ее доставили в БСМП.

