Женщина доставлена в больницу после ДТП в Ростовской области
В Таганроге в столкновении двух автомобилей пострадала женщина. Авария произошла 7 декабря около 8 часов.
На улице Адмирала Крюйса столкнулись «Лада Калина» и «Лексус». За рулём обоих автомобилей были 38-летние автоледи.
В результате ДТП женщина-водитель «Лады» получила травмы.
- Причина и обстоятельства аварии сейчас устанавливаются, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.
Пострадавшая была доставлена в больницу.