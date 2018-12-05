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Женщина доставлена в больницу после ДТП в Ростовской области

Женщина доставлена в больницу после ДТП в Ростовской области
В Таганроге в столкновении двух автомобилей пострадала женщина. Авария произошла 7 декабря около 8 часов.

На улице Адмирала Крюйса столкнулись «Лада Калина» и «Лексус». За рулём обоих автомобилей были 38-летние автоледи.

В результате ДТП женщина-водитель «Лады» получила травмы.

- Причина и обстоятельства аварии сейчас устанавливаются, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Пострадавшая была доставлена в больницу.

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