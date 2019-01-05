Женщина до смерти забила подругу в Ростовской области



Фото: Bredmozga.ru



Трагический случай произошёл в самый канун Нового года. Жестокое убийство случилось 30 декабря в Белой Калитве, однако известно об этом стало только сейчас.



30 декабря 46-летняя местная жительница до смерти забила знакомую, сообщает DonDay.ru. Женщина пришла в гости к своей 58-летней подруге. Приятельницы накрыли стол и стали выпивать. Во время застолья между ними завязалась ссора. Вскоре конфликт набрал обороты, и в ход пошли кулаки. Гостья с яростью накинулась на хозяйку. Она с такой силой её избивала, что сломала ей несколько ребер и грудную клетку. Через время женщина перестала подавать признаки жизни.



Осознав, что произошло, женщина сбежала. Мёртвой хозяйку квартиры обнаружили родственники. Подозреваемую в убийстве задержали на следующий день, 31 декабря.

- В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Убийство», - рассказал старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец. – 2 января суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу.