Запрещенное вещество в болгарском перце пытались передать в колонию в Ростовской области



Житель Волгодонска пытался передать в колонию запрещенное вещество в свежем болгарском перце. Инцидент произошел 30 июня в исправительном учреждении № 5 города Константиновска.



Мужчина принес своему 41-летнему приятелю, отбывающему наказание по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», в колонию пакет с продуктами. Во время досмотра в свежем болгарском перце было найдено запрещенное вещество.



- В продукте нашли 25 бело-красных капсул с порошкообразным веществом, - отметили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области. - Изъятые вещества и мужчина были переданы полицейским.