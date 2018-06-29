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Запрещенное вещество в болгарском перце пытались передать в колонию в Ростовской области

Запрещенное вещество в болгарском перце пытались передать в колонию в Ростовской области
Житель Волгодонска пытался передать в колонию запрещенное вещество в свежем болгарском перце. Инцидент произошел 30 июня в исправительном учреждении № 5 города Константиновска.

Мужчина принес своему 41-летнему приятелю, отбывающему наказание по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», в колонию пакет с продуктами. Во время досмотра в свежем болгарском перце было найдено запрещенное вещество.

- В продукте нашли 25 бело-красных капсул с порошкообразным веществом, - отметили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области. - Изъятые вещества и мужчина были переданы полицейским.

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