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Заключенный, приговоренный к 17 годам лишения свободы, покончил с собой в колонии Ростовской области

Заключенный, приговоренный к 17 годам лишения свободы, покончил с собой в колонии Ростовской области
Заключенный, приговоренный к 17 годам лишения свободы, покончил с собой в колонии города Шахты. Происшествие случилось 18 июля. Во время утреннего обхода сотрудники режимного учреждения обнаружили тело 25-летнего Алексея К.

Как сообщает портал DonDay.ru, шея заключенного была обмотана его же штаниной, вторая часть брюк была привязана к решетке на окне. Охранники вызвали скорую помощь, но было уже поздно. Врачи лишь констатировали смерть зека. Причиной смерти стала асфиксия.

Алексей К. в мае 2015 года был приговорен к 17 заключения за убийство и разбой. Молодой человек пробыл в тюрьме два года.

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