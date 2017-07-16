Заключенный, приговоренный к 17 годам лишения свободы, покончил с собой в колонии Ростовской области



Заключенный, приговоренный к 17 годам лишения свободы, покончил с собой в колонии города Шахты. Происшествие случилось 18 июля. Во время утреннего обхода сотрудники режимного учреждения обнаружили тело 25-летнего Алексея К.



Как сообщает портал DonDay.ru, шея заключенного была обмотана его же штаниной, вторая часть брюк была привязана к решетке на окне. Охранники вызвали скорую помощь, но было уже поздно. Врачи лишь констатировали смерть зека. Причиной смерти стала асфиксия.



Алексей К. в мае 2015 года был приговорен к 17 заключения за убийство и разбой. Молодой человек пробыл в тюрьме два года.