Заключенному СИЗО в Ростовской области пытались пронести два телефона в лапше и чае



Заключенному СИЗО в Ростовской области пытались пронести два телефона в лапше и чае. Происшествие случилось 8 мая в городе Шахты.



По предварительной информации, 39-летний мужчина принес «передачку» своему знакомому в СИЗО. Во время досмотра в продуктах — лапше и чае — было обнаружено два мобильных телефона.



Средства связи конфисковали. По факту случившегося проводится проверка, материалы которой будут переданы в мировой суд города Шахты.