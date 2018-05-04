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Заключенному СИЗО в Ростовской области пытались пронести два телефона в лапше и чае

Заключенному СИЗО в Ростовской области пытались пронести два телефона в лапше и чае
Заключенному СИЗО в Ростовской области пытались пронести два телефона в лапше и чае. Происшествие случилось 8 мая в городе Шахты.

По предварительной информации, 39-летний мужчина принес «передачку» своему знакомому в СИЗО. Во время досмотра в продуктах — лапше и чае — было обнаружено два мобильных телефона.

Средства связи конфисковали. По факту случившегося проводится проверка, материалы которой будут переданы в мировой суд города Шахты.

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