Закладчика нескольких видов наркотиков задержали в Ростове



В Ворошиловском районе Ростова задержали закладчика наркотиков. Во время досмотра полицейские нашли у 29-летнего местного жителя девять полимерных пакетов с наркотическими средствами. Общая масса веществ составила более семи граммов.

- Проведенное экспертами-криминалистами физико-химическое исследование показало, что изъятые у молодого человека вещества являются наркотическими средствами: «соль» общей массой около двух граммов, «спайс» – такой же массой и более трех граммов героина.



Задержанного доставили в дежурную часть. Там выяснилось, что наркотики ростовчанин собирался распространять путём закладок.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Молодой человек заключен под стражу.