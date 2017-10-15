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Закладчика нескольких видов наркотиков задержали в Ростове

Закладчика нескольких видов наркотиков задержали в Ростове
В Ворошиловском районе Ростова задержали закладчика наркотиков. Во время досмотра полицейские нашли у 29-летнего местного жителя девять полимерных пакетов с наркотическими средствами. Общая масса веществ составила более семи граммов.
- Проведенное экспертами-криминалистами физико-химическое исследование показало, что изъятые у молодого человека вещества являются наркотическими средствами: «соль» общей массой около двух граммов, «спайс» – такой же массой и более трех граммов героина.

Задержанного доставили в дежурную часть. Там выяснилось, что наркотики ростовчанин собирался распространять путём закладок.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Молодой человек заключен под стражу.

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