Захваченный в плен в Сирии дончанин казнён





Захваченный в Сирии дончанин Роман Заболотний казнён. О смерти жителя Ростовской области стало известно 4 октября, сообщает DonDay.ru.



По информации издания, Роман Заболотний находился в Сирии последние два месяца. Накануне, в Интернете появилась видеозапись с двумя захваченными в плен боевиками ИГИЛ (организации, запрещенной в России) мужчинами. Один из них на камеру представился житель поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области Роман Заболотним. Позже мужчину опознали знакомые. Личность второго человека на записи осталась неизвестной.



Роман Заболотний принадлежал к донскому казачьему сообществу, был награжден медалью «За службу на Северном Кавказе», неоднократно ездил с гуманитарной миссией в ДНР и ЛНР.



По предварительной информации, он прошёл подготовку на базе «ГРУ-Вагнера», после чего уехал в Сирию. Частная военная компания «Вагнера» набирает наёмников для участия в военных действиях в Сирию.



