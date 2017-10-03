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Захваченный в плен в Сирии дончанин казнён

Захваченный в плен в Сирии дончанин казнён

Захваченный в Сирии дончанин Роман Заболотний казнён. О смерти жителя Ростовской области стало известно 4 октября, сообщает DonDay.ru.

По информации издания, Роман Заболотний находился в Сирии последние два месяца. Накануне, в Интернете появилась видеозапись с двумя захваченными в плен боевиками ИГИЛ (организации, запрещенной в России) мужчинами. Один из них на камеру представился житель поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области Роман Заболотним. Позже мужчину опознали знакомые. Личность второго человека на записи осталась неизвестной.

Роман Заболотний принадлежал к донскому казачьему сообществу, был награжден медалью «За службу на Северном Кавказе», неоднократно ездил с гуманитарной миссией в ДНР и ЛНР.

По предварительной информации, он прошёл подготовку на базе «ГРУ-Вагнера», после чего уехал в Сирию. Частная военная компания «Вагнера» набирает наёмников для участия в военных действиях в Сирию.

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