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Задержанного нашли повешенным в отделении ростовской полиции

Задержанного нашли повешенным в отделении ростовской полиции
В отделении полиции № 3 в Ростове обнаружили повешенным задержанного. Происшествие случилось 17 июля.

По предварительной информации, погибший раннее был арестован полицейскими за хулиганство. После задержания он находился в специальной комнате отделения. Во время обхода сотрудники нашли мужчину уже мертвым с петлей на шее.

‒ Человеку оказали доврачебную помощь, вызвали медиков. Несмотря на принятые меры, он скончался, – прокомментировали в пресс-центре ГУ МВД по Ростовской области.

По факту происшествия проводится проверка, уточняются все обстоятельства. Также оценивают действия полицейских.

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