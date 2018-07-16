Задержанного нашли повешенным в отделении ростовской полиции



В отделении полиции № 3 в Ростове обнаружили повешенным задержанного. Происшествие случилось 17 июля.



По предварительной информации, погибший раннее был арестован полицейскими за хулиганство. После задержания он находился в специальной комнате отделения. Во время обхода сотрудники нашли мужчину уже мертвым с петлей на шее.



‒ Человеку оказали доврачебную помощь, вызвали медиков. Несмотря на принятые меры, он скончался, – прокомментировали в пресс-центре ГУ МВД по Ростовской области.



По факту происшествия проводится проверка, уточняются все обстоятельства. Также оценивают действия полицейских.