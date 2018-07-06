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За три дня в Ростовской области спасли четверых тонущих людей

За три дня в Ростовской области спасли четверых тонущих людей
С 6 по 8 июля в Ростовской области едва не утонули четыре человека. На выходных спасатели предотвратили несколько происшествий.
Первый случай произошел 6 июля в станице Вешенской. Около 17:00 мужчина заплыл слишком далеко от берега, не рассчитав силы. Вернуться самостоятельно он уже не смог и начал тонуть. К счастью, его подобрали спасатели на катере, заметившие тонувшего с берега.
Примерно в это же время, на 15 минут позже, в Ростове чуть не утонул другой человек. В состоянии алкогольного опьянения он плавал в реке возле судов. Спасатели быстро вытащили тонущего из воды, но не смогли сразу доставить его на берег – пловец сопротивлялся и несколько раз пытался спрыгнуть обратно.
В субботу, 7 июля, житель города пытался переплыть Дон, но и этому ростовчанину не удалось верно оценить свои силы. Он едва не утонул, но, к счастью, быстро подоспели спасатели.
Еще один ростовчанин чуть не погиб в Дону. Он купался в реке и быстро выбился из сил. Катер спасателей доставил его на берег.
– Через минуту пострадавший уже был в катере, - сообщили в ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ». - Медицинская помощь спасенному не понадобилась.

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