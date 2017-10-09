За содержание двух женщин в рабстве в Ростовской области осуждены отец и сын



За содержание двух женщин в рабстве в Ростовской области осуждены отец и сын. Петра и Василия Николаенко признали виновными по статьям: «Использование рабского труда в отношении двух лиц» и «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия».



Как постановил суд, в 2016 году Петр Николаенко привел к себе домой двух женщин, у которых не было жилья. В итоге он, вместе с сыном Василием отобрал паспорта своих «гостий». Угрожая применением силы, мужчина заставляли женщин выполнять работы по дому. В январе 2017 рабыни попытались сбежать, но их настигли на вокзале города Миллерово. Однако уже спустя несколько дней женщин освободили полицейские.



\-Миллеровский районный суд приговорил Петра Николаенко на семь лет заключения в колонии строгого режима. Василия Николаенко — на пять лет, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.