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За решётку отправлен мужчина, взявший в заложницы девушку в Ростове

За решётку отправлен мужчина, взявший в заложницы девушку в Ростове
В Ростове-на-Дону осудили мужчину, который взял в заложницы местную жительницу.

В июле 2018 года 32-летний ростовчанин находился на проспекте Космонавтов. Он был под действием наркотиков, и ему стало казаться, что его преследуют воображаемые полицейские. Тогда мужчина схватил проходящую мимо женщину и приставил к её горлу отвёртку и бытовой нож. Затем он повалил её на землю.

Горожане стали уговаривать отпустить несчастную, но он не сделал этого. Люди вызвали полицию. Когда правоохранители прибыли на место, злоумышленник стал требовать у них автомобиль.

В какой-то момент женщина смогла вырваться, и преступник тут же был схвачен.

- Во время проверки следователи установили, что ростовчанин был неоднократно судим, - сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Его привлекали к ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков, оружия и боеприпасов. В марте 2018 года он вышел на свободу.

Сейчас он приговорён к 12 годам лишения свободы в колонии особого режима.

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