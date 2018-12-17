За решётку отправлен мужчина, взявший в заложницы девушку в Ростове



В Ростове-на-Дону осудили мужчину, который взял в заложницы местную жительницу.



В июле 2018 года 32-летний ростовчанин находился на проспекте Космонавтов. Он был под действием наркотиков, и ему стало казаться, что его преследуют воображаемые полицейские. Тогда мужчина схватил проходящую мимо женщину и приставил к её горлу отвёртку и бытовой нож. Затем он повалил её на землю.



Горожане стали уговаривать отпустить несчастную, но он не сделал этого. Люди вызвали полицию. Когда правоохранители прибыли на место, злоумышленник стал требовать у них автомобиль.



В какой-то момент женщина смогла вырваться, и преступник тут же был схвачен.



- Во время проверки следователи установили, что ростовчанин был неоднократно судим, - сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.



Его привлекали к ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков, оружия и боеприпасов. В марте 2018 года он вышел на свободу.



Сейчас он приговорён к 12 годам лишения свободы в колонии особого режима.