За призывы к террористической деятельности в Ростове осудили мужчину



Северо-Кавказский окружной суд 17 июля признал виновным мужчину, которого подозревали в склонении к экстремистской деятельности. Азизхуджи Солиева обвиняли в публичном призыве к терроризму, возбуждению ненависти и вражды, а также хищении ядерных материалов.



Установлено, что в 2016 году с 11 ноября по 1 декабря подсудимый опубликовал в сети два голосовых сообщения, направленные на возбуждение ненависти и вражды. Кроме того, Солиев, будучи уроженцем Таджикистана, хотел завербовать своих земляков в ряды ИГИЛ*. В квартире Солиева был проведен обыск, в результате которого на балконе нашли боеприпас, взрывчатое вещество и взрывное устройство.



Суд признал Азизхуджи Солиева в совершении вышеперечисленных преступлений. Ему назначено наказание в виде семи лет колонии.



ИГИЛ* - запрещенное в РФ формирование