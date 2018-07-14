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За призывы к террористической деятельности в Ростове осудили мужчину

За призывы к террористической деятельности в Ростове осудили мужчину
Северо-Кавказский окружной суд 17 июля признал виновным мужчину, которого подозревали в склонении к экстремистской деятельности. Азизхуджи Солиева обвиняли в публичном призыве к терроризму, возбуждению ненависти и вражды, а также хищении ядерных материалов.

Установлено, что в 2016 году с 11 ноября по 1 декабря подсудимый опубликовал в сети два голосовых сообщения, направленные на возбуждение ненависти и вражды. Кроме того, Солиев, будучи уроженцем Таджикистана, хотел завербовать своих земляков в ряды ИГИЛ*. В квартире Солиева был проведен обыск, в результате которого на балконе нашли боеприпас, взрывчатое вещество и взрывное устройство.

Суд признал Азизхуджи Солиева в совершении вышеперечисленных преступлений. Ему назначено наказание в виде семи лет колонии.

ИГИЛ* - запрещенное в РФ формирование

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