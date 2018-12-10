За призыв к терроризму и хранение наркотиков в Ростове вынесли приговор жителю Кабардино-Балкарии



В Северо-Кавказском окружном военном суде вынесли приговор Руслану К., обвиняемому по статьям «Террористический акт» и «Незаконное хранение наркотических средств». Об этом 12 декабря сообщили в пресс-службе суда.



По версии следствия, в апреле 2018 года обвиняемый принимал участие в митинге в Нальчике. Там он обращался к участникам с речью, оправдывающей террористическую деятельность участников незаконных вооруженных формирований, действовавших на территории Кабардино-Балкарской Республики.



Во время расследования также выяснилось, что Руслан хранил у себя дома наркотики.



- Приговором суда Руслан К. признан виновным, - подчеркнули в пресс-службе. - Ему назначено наказание в виде лишения свободы в виде четырех лет исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок шесть месяцев.



Приговор в законную силу не вступил.