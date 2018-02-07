За превышение полномочий в Ростове осудили пристава-исполнителя



За превышение полномочий в Ростове осудили пристава-исполнителя. Злоумышленницу признали виновной по статье «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий».



Судом установлено, что 27 февраля 2015 года подсудимая без судебного постановления изготовила и зарегистрировала постановление о снятии ареста на объекты недвижимого имущества, которое являлось единственной обеспечительной мерой. После этого она продала недвижимость почти за миллион рублей, а истец в свою очередь лишился оставшейся части долга.



- Решением Советского районного суда подсудимая признана виновной по статье «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. – Ее приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.



Также осужденная больше не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.