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За превышение полномочий в Ростове осудили пристава-исполнителя

За превышение полномочий в Ростове осудили пристава-исполнителя
За превышение полномочий в Ростове осудили пристава-исполнителя. Злоумышленницу признали виновной по статье «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий».

Судом установлено, что 27 февраля 2015 года подсудимая без судебного постановления изготовила и зарегистрировала постановление о снятии ареста на объекты недвижимого имущества, которое являлось единственной обеспечительной мерой. После этого она продала недвижимость почти за миллион рублей, а истец в свою очередь лишился оставшейся части долга.

- Решением Советского районного суда подсудимая признана виновной по статье «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. – Ее приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Также осужденная больше не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

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