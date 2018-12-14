За покушение на убийство отца и мачехи жителя Ростовской области осудили на 14 лет



Жителя Ростовской области, обвиняемого в покушении на убийство и незаконные приобретение, хранение, перевозку и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов в осудили на 14 лет. Об этом 18 декабря рассказали в областной прокуратуре.



Летом 2017 года 28-летний Томас отправился на территорию бывшего Шахтинского винно-водочного завода. Там он попытался убить своего отца и его сожительницу.



Сотрудники правоохранительных орган выяснили, что ранее сын занял у своего родственника деньги. Однако отдавать долг злоумышленник не захотел, решив просто убить отца.



- Шахтинский городской суд проворил мужчину к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, - отметили в ведомстве. - Приговор еще не вступил в законную силу.