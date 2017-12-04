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За массовое отравление школьников в Волгодонске перед судом предстанет заведующая столовой

За массовое отравление школьников в Волгодонске перед судом предстанет заведующая столовой
За массовое отравление школьников в Волгодонске перед судом предстанет заведующая столовой. Женщина обвиняется по статье Уголовного кодекса «Нарушение санитарно-эпидемиологических норм».

По версии следствия, заведующая столовой школы № 21 допустила ненадлежащий контроль за подчиненными, в результате продукты были заражены кишечной палочкой. В итоге 38 школьников отравились едой.

- В настоящее время дело передано в Волгодонской районный суд для рассмотрения по существу.

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