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За день в колонии Ростова дважды пытались передать наркотики

За день в колонии Ростова дважды пытались передать наркотики
За день в колонии Ростова дважды пытались передать наркотики. 23 сентября на улице Тоннельной арестовали 26-летнего жителя Новошахтинска на территории, прилегающей к ИК-2. Злоумышленник хотел пронести в исправительное учреждение более 1 500 таблеток, три свертка с марихуаной и три полиэтиленовых пакета с порошком. Сотрудники колонии задержали подозреваемого и изъяли у него наркотики. Затем запрещенные вещества и мужчину передали полицейским.

В тот же день 36-летняя женщина пыталась отправить заключенному ИК-10 в переулке Казачьем полиэтиленовый пакет с наркотиками вместе с продуктами питания.

- Запрещенные вещества у нее изъяли, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области. - Сейчас по данному факту проводится проверка.

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