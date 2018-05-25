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Юная жительница Таганрога приглашена в полуфинал детского «Евровидения-2018»

Юная жительница Таганрога приглашена в полуфинал детского «Евровидения-2018»
Юная жительница Таганрога приглашена в полуфинал детского «Евровидения-2018». Александра Кирильчук, серебряный призер шоу «Ты супер!», будет представлять Россию на международном конкурсе. Главное детское песенное событие состоится 3 июня в лагере «Артек». Такое заявление сделал композитор Игорь Крутой во время награждения участников музыкального проекта.

Несмотря на сильное выступление таганроженки, победа досталась другой участнице. Диана Анкудинова путем зрительского голосования была выбрана победительницей шоу «Ты супер!». Теперь она будет представлять Россию на международном конкурсе «Детская Новая волна».

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