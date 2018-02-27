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Взрыв в многоэтажке Таганрога случился из-за рванувшей бомбы

Взрыв в многоэтажке Таганрога случился из-за рванувшей бомбы
Взрыв в шестиэтажном доме Таганрога произошел из-за рванувшего тротила. ЧП случилось 28 февраля примерно в полдень в здании на улице Котлостроительной. В результате погиб местный житель.

По информации пресс-службы ГУ МВД региона, собственник квартиры № 13 когда-то занимался геологоразведочными работами. Горожанин хранил в своем жилище тротиловую шашку промышленного производства. Предположительно, взрывное устройство сдетонировало, что послужило причиной взрыва.

- Сейчас идет проверка по факту случившегося, - прокомментировали в ведомстве. – Подробности ЧП выясняются.

Напомним, взрыв случился в квартире 61-летнего таганрожца. Пенсионер скончался на месте. Никто из жителей дома травм не получил.

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