Взрыв в многоэтажке Таганрога случился из-за рванувшей бомбы



Взрыв в шестиэтажном доме Таганрога произошел из-за рванувшего тротила. ЧП случилось 28 февраля примерно в полдень в здании на улице Котлостроительной. В результате погиб местный житель.



По информации пресс-службы ГУ МВД региона, собственник квартиры № 13 когда-то занимался геологоразведочными работами. Горожанин хранил в своем жилище тротиловую шашку промышленного производства. Предположительно, взрывное устройство сдетонировало, что послужило причиной взрыва.



- Сейчас идет проверка по факту случившегося, - прокомментировали в ведомстве. – Подробности ЧП выясняются.



Напомним, взрыв случился в квартире 61-летнего таганрожца. Пенсионер скончался на месте. Никто из жителей дома травм не получил.