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Взрыв в шахте в Ростовской области мог произойти из-за брака детонатора

Взрыв в шахте в Ростовской области мог произойти из-за брака детонатора
Стала известна возможная причина взрыва в шахте «Обуховская» в Зверево. Об этом сообщает издание Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.

Спецкомиссия, которая работает на месте происшествия, рассматривает две причины взрыва. Первая - приложение заряжающим чрезмерного механического воздействия на патрон-боевик при досылке его в шпур. Вторая - брак электродетонатора, который применялся в работе.

В связи с этим будет проведена техническая экспертиза данной серии и партии электродетонаторов.

В настоящее время работы на предприятии приостановлены. Все пострадавшие в результате взрыва находятся в городской больнице с легкими повреждениями.

Напомним, трагедия произошла 16 августа в Зверево. При заряжении забоя монтажной камеры лавы в шахте произошел взрыв шпуровых зарядов. В результате происшествия погиб 26-летний проходчик. Пятеро рабочих пострадали.

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