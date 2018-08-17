Взрыв в шахте в Ростовской области мог произойти из-за брака детонатора



Стала известна возможная причина взрыва в шахте «Обуховская» в Зверево. Об этом сообщает издание Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.



Спецкомиссия, которая работает на месте происшествия, рассматривает две причины взрыва. Первая - приложение заряжающим чрезмерного механического воздействия на патрон-боевик при досылке его в шпур. Вторая - брак электродетонатора, который применялся в работе.



В связи с этим будет проведена техническая экспертиза данной серии и партии электродетонаторов.



В настоящее время работы на предприятии приостановлены. Все пострадавшие в результате взрыва находятся в городской больнице с легкими повреждениями.



Напомним, трагедия произошла 16 августа в Зверево. При заряжении забоя монтажной камеры лавы в шахте произошел взрыв шпуровых зарядов. В результате происшествия погиб 26-летний проходчик. Пятеро рабочих пострадали.