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Выскочивший на «встречку» водитель «шестерки» спровоцировал массовое ДТП в Ростове

Выскочивший на «встречку» водитель «шестерки» спровоцировал массовое ДТП в Ростове

В Ростове водитель «шестёрки» спровоцировал массовое ДТП. Авария случилась на улице Таганрогской 12 октября около 11:30.

По предварительным данным, 41-летний водитель «ВАЗ-2106» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Рено Логан». За иномаркой ехал «ВАЗ-2114». Водитель не успел затормозить и столкнулся с легковушкой.
- В результате ДТП пострадали водитель «шестёрки» и 36-летний пассажир «Рено», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - С травмами пострадавших доставили в больницу.

Выскочивший на «встречку» водитель «шестерки» спровоцировал массовое ДТП в Ростове

Из-за аварии на улице образовалась многокилометровая пробка.

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