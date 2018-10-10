Выскочивший на «встречку» водитель «шестерки» спровоцировал массовое ДТП в Ростове





В Ростове водитель «шестёрки» спровоцировал массовое ДТП. Авария случилась на улице Таганрогской 12 октября около 11:30.



По предварительным данным, 41-летний водитель «ВАЗ-2106» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Рено Логан». За иномаркой ехал «ВАЗ-2114». Водитель не успел затормозить и столкнулся с легковушкой.

- В результате ДТП пострадали водитель «шестёрки» и 36-летний пассажир «Рено», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - С травмами пострадавших доставили в больницу.







Из-за аварии на улице образовалась многокилометровая пробка.



