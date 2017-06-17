Выпивший украинец утонул в водоёме в Ростовской области





В водоёме Ростовской области утонул подвыпивший житель Украины. ЧП произошло в Чертковском районе.



Тело 42-летнего украинца обнаружил местный житель села Шептуховка Чертковского района утром 15 июня. По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии опьянения, решил искупаться, но не рассчитал свои силы и утонул.

- Спасатели достали тело погибшего из водоема, - рассказали в пресс-службе ДПЧС по Ростовской области.



Как отметили в ведомстве, смерть человека произошла в месте, не оборудованном для купания.